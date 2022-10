Knapp 200.000 Kilometer weniger: Kremser frisierte Kilometerstände

Es lief immer gleich ab: Ein 64-jähriger Kremser wollte seine Privatwagen verkaufen. Bevor er die Autos aber im Internet anbot, ließ der gebürtige Mazedonier die Kilometerstände von einem Unbekannten auf einem Parkplatz in Stockerau gegen etwas Geld frisieren. Der Kontakt sei über ein Inserat im Internet zustande gekommen, so eine Verteidigerin kürzlich am Landesgericht Krems.

Insgesamt sechs Audi A3 und drei Skoda Octavia konnte er so um einen besseren Preis verkaufen, wobei es einmal beim Versuch blieb. Teilweise wurden die Kilometerstände um knapp 200.000 Kilometer verändert. „Autos mit einem Kilometerstand von über 200.000 bringen natürlich nicht so viel ein, wie mit nur 134.000 Kilometer“, fasste die Richterin zusammen.

Pickerl-Fälschung

Aufgeflogen war die Betrugsmasche, die der Mann über mehrere Jahre durchzog, erst durch eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Krems. Dabei wurde am Pkw des 64-Jährigen eine gefälschte Begutachtungsplakette festgestellt.