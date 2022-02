Modellbahnwelt Schiltern lockt mit Ferienprogramm

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Ferien stehen vor der Tür und konfrontiert viele Familie mit der Suche nach abwechslungsreichem Programm. Zwar herrscht in den Kittenberger Erlebnisgärten Winterruhe, mit der Modellbahnwelt Schiltern will man jedoch wetterunabhängiges Programm anbieten.

Ausstellung

Hunderte Züge, Figuren, Naturlandschaften, Sehenswürdigkeiten und Gebäude wurden dort im Maßstab 1:87 nachgebaut und laden zur Erkundungstour ein. In den Semesterferien wird außerdem eine Rätselrallye mit süßen Überraschungen angeboten.

Das interaktive Tag-Nacht-Erlebnis ist ein besonderes Highlight der Ausstellung. In 24 Minuten wird dabei ein ganzer Tag simuliert. Vom Sonnenaufgang, über geschäftiges Treiben tagsüber, bis hin zum aufgehenden Mond und einem Feuerwerk ist alles mit dabei. Zusätzlich soll die Faszination Modellbau durch detailverliebte Modelle sichtbar werden. Unter anderem stehen das Schloss Schönbrunn, der „20-Schilling-Blick“, die Burgruine Dürnstein, der Schneeberg, die Julius-Raab-Kaserne Mautern, der Tiergarten Schönbrunn und der St. Pöltner Hauptbahnhof bereit, genauer unter die Lupe genommen zu werden.

Aufgrund der „offenen Baustelle“ können Besucher und Besucherinnen den Modellbauern außerdem bei der Arbeit über die Schulter schauen.