Neue Kletterwand im Kremser Stadtpark-Spielplatz

Frische Luft und Bewegung sind sowohl für die Gesundheit, als auch die Motorik wichtig. Kletterfreudige Kinder haben im Kremser Stadtpark nun eine Möglichkeit mehr, diese zu fördern und sich auszutoben. Mit einem Crowdfunding-Projekt und der Unterstützung der Stadt konnte eine neue Kletterwand finanziert und montiert werden.

Crowdfunding-Projekt

„In Zusammenarbeit mit der Stadt Krems und spendablen Unterstützern ist der Stadtpark-Spielplatz mit dieser Kletterwand für Kinder deutlich attraktiver geworden“, so Doris Berger-Grabner, die das Projekt initiiert hat. Auch Jürgen Stundner und Eduard Pauer von den Stadtbetrieben freuen sich, dass gemeinsam ein Projekt für die Kinder realisiert werden konnte.