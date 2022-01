Marathon: In der Wachau soll es wieder laufen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zweimal fiel der Wachaumarathon der Corona-Pandemie zum Opfer, heuer soll das Laufevent doch wieder möglich sein. Der Termin für den 23. Wachaumarathon ist der 25. September 2022. Beim bisher letzten Marathon am 29. September 2019 waren 10.000 Läuferinnen und Läufer am Start. Neben den vielen Hobbyläufern konnte man besonders im Halbmarathon auch wieder Top-Athleten aus über 60 Nationen begrüßen.

Im Vorjahr war man lange optimistisch, die Absage kam dann doch Ende Juni. Angesichts der Corona-Lage waren zu dem Zeitpunkt gerade einmal 500 Läufer registriert. Eine sinnvolle wirtschaftliche Umsetzung war fraglich.

Der Traditionslauf bietet alle gängigen Distanzen von Marathon über Halbmarathon, Viertelmarathon sowie Kinderläufe und Nordic Walking-Bewerb. Infos: www.wachaumarathon.com