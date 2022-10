Magisches Jubiläum: Clairvoyants feiern ein Jahr in Las Vegas

Im Anschluss an die Las Vegas Show gehen die beiden – mit einer kurzen österreichischen Stippvisite im November – auf US-Tournee, außerdem steht ein Auftritt in Puerto Rico am Programm.

Zusatzshows in Österreich

2023 sind aber auch wieder Auftritte in der Heimat geplant. Ihre Show „Zweifach zauberhaft“ wird mit Zusatzveranstaltungen verlängert. Am 6. und 7. Mai sind etwa Auftritte im VAZ St. Pölten geplant, am 1. September sind die Clairvoyants für ein Open Air auf der Donaubühne in Tulln zu Gast.

