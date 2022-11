Magische Hochzeit in LA: Amélie von Tass und Thommy Ten haben geheiratet

Nach drei Jahren als Verlobte war es nun Ende Oktober so weit - Amélie von Tass und Thommy Ten haben geheiratet. Und zwar in der berühmten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas. Thommy Ten sagte dazu: „Es war so ein grandioses Jahr für uns, irgendwie war es fast eine logische Konsequenz, dass wir sozusagen zum krönenden Abschluss unseres Las Vegas Engagements heiraten“.

Das Duo stand bis zum Tag vor der Hochzeit im LUXOR Hotel am Vegas Strip auf der Bühne – und zwar ein Jahr lang, fünfmal die Woche, zweimal am Tag. So kamen sie auf insgesamt 500 Shows in der Casino-Metropole.