Langenloiserin konnte ihren 107. Geburtstag feiern

Am 7. Mai 2021 wurde die älteste Langenloiserin, Anna Annessi, 107 Jahre alt. Bereits im Vorjahr war es aufgrund der Pandemie nicht möglich, dass der Bürgermeister Harald Leopold, der normalerweise persönlich zu besonderen Anlässen wie diesen gratuliert, die Langenloiserin besucht. Und auch in diesem Jahr machte ein Corona-Cluster den Besuch vorerst unmöglich.

Schlussendlich gelang es dann doch in einer Spontanaktion der Jubilarin persönlich zu gratulieren. Am 20. Mai überraschte der Stadtchef geimpft und getestet das "Geburtstagskind", um ihr erneut das Beste zu wünschen. Nach wie vor wach im Geist sagte Anna Annessi: "So gefreut habe ich mich schon lange nicht - die 'Über-drüber-Überraschung' ist euch wirklich gelungen, nachdem mich im Vorjahr der Bürgermeister aufgrund der Pandemie leider nicht besuchen konnte und ich das auch heuer befürchtet habe". Ihrem Ziel, den 110. Geburtstag auch noch zu feiern, ist sie damit wieder einen Schritt näher gekommen.