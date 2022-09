Langenloiser Weinchampions wurden gekürt

In der Weinstadt Langenlois wird zwei Mal im Jahr zur großen Vergleichskost gerufen. Ausgezeichnet mit dem begehrten und traditionsreichen Titel „Langenloiser Weinchampion“ wurden diesmal die Weingüter Rabl und Sax aus Langenlois, das Weingut Manfred Gruber aus Mittelberg sowie das Weingut Haimerl aus Gobelsburg.

Wurden im Frühjahr noch die Gebiets- und Ortsweine sowie Muskateller ausgezeichnet, so ließ der Weinbauverein Langenlois nun im Herbst Grüne Veltliner und Rieslinge der Riedenweine verkosten. Dazu gesellen sich die besten Burgunderweine, eine Gruppe ist dem Zweigelt gewidmet. Da der Sekt ebenso eine immer größere Rolle spielt, gibt es auch hier eine eigene Kategorie.

Mit insgesamt acht Weinen in beiden Finalverkostungen und drei Weinchampions geht der Titel „Weingut des Jahres 2022“ nach 2019 zum zweiten Mal an das Weingut Haimerl aus Gobelsburg. „Es ist eine Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind beziehungsweise, dass wir Weine mit einem Stil machen, der bei der Kundschaft und Weinexperten extrem gut ankommt. Das ist eine riesige Motivation für die bevorstehende Lese“, sagt Johannes Haimerl, der mit seinen Eltern Monika und Karl und seinem Bruder Nikolaus das Weingut führt.