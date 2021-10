Landesgalerie lud zum Fundraising-Dinner

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zahlreiche prominente Gesichter, unter anderem auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, konnte man vergangenes Wochenende in der Landesgalerie Niederösterreich antreffen. Direktor Christian Bauer lud gemeinsam mit seinem Team zu einem Fundraising-Dinner ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die malerische Wachau. Vom Aperitif mit Blick auf Stift Göttweig über einen Besuch der Ausstellung "Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes" bis hin zum gemeinsamen Abendessen widmete man sich der Region. Die eben genannte Ausstellung ist noch bis März nächsten Jahres für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Der Spendenabend fand seinen Abschluss an der Weinbar im kurzfristig umfunktionierten Foyer der Landesgalerie.