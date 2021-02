Kunstmeile Krems: Schüler drücken sich mit Fotos und Comics aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Pandemie bringt mit Distance Learning, Ausgangsbeschränkungen und Co. viele Entbehrungen für die Jugend. Um Jugendlichen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen, stellt die Kunstvermittlung der Kunstmeile Krems nun künstlerische Medien als Ventil für Emotionen vor.

Kreative Fotografie

In Online-Workshops lernen Schüler ab 12 Jahren, wie sie durch Fotografie bzw. durch Comics ihre eigene Meinung bilden und somit "Farbe bekennen" können. Anhand von Beispielen aus der Kunst wird gezeigt, worauf beim Fotografieren kompositorisch zu achten ist, woraufhin die Schüler eigene kreative Fotoserien erstellen.