Kunstmeile Krems: Drei Ausstellungen eröffnen im Mai

Spezial-Führungen im Karikaturmuseum

Aktuell zeigt das Karikaturmuseum Krems eine Jubiläumsschau zum 90. Geburtstag von Erich Sokol. Zusätzlich sind noch mit der Ausstellung "Der unsterbliche Österreicher" weitere Karikaturen von Manfred Deix, Bruno Haberzettl und Max Jurasch zu sehen. Am 7. Mai blickt der Soziologe Roland Girtler im Zuge der Gesprächsreihe "Kaffee, Kunst und Kipferl" hinter die Typen und Charaktere der Ausstellung „Der unsterbliche Österreicher“. Am 25. Mai gibt Kuratorin Anna Steinmair Einblicke in die aktuellen Ausstellungen sowie in das Leben und Schaffen von Erich Sokol.

Silent Disco am Muttertag

Am Muttertag am 14. Mai verwandelt der Performance- und Medienkünstler Oliver Hangl den Kremser Museumsplatz in eine Silent Disco, also in einen Dancefloor, auf dem alle Tänzerinnen und Tänzer Kopfhörer tragen. Ob beschwingte Klassiker oder Indie-Musik: Die Playlists von DJane Mia Legenstein und DJ Oliver Hangl versprechen Musik für jeden Geschmack. Bevor man das Tanzbein schwingt, kann man an einer Führung teilnehmen.

Kreatives Austoben für Groß und Klein

Im Atelier der Kunstmeile Krems gibt es im Mai zwei Termine für die Veranstaltungsreihe "Family Factory", bei der Kinder sowie auch Eltern zu einem vorgegebenem Thema eigene Kunstwerke erschaffen. Am 20. Mai gestalten Interessierte nach dem Motto „Aufi aufn Berg“ gestalten ihr eigenes Wanderheft. In den Pfingstferien am 27. Mai haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ein Schattentheater im Karton zu erstellen.

