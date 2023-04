Fast 1.000 Anrainer unterschrieben für Kirchen-Erhalt in Krems

Anfang des Jahres wurde den Gläubigen des Kremser Stadtteils Lerchenfeld mitgeteilt, dass die örtliche Pfarre St. Severin aufgrund „zu geringer Auslastung“ aufgelassen wird. Ab September sollen die Gottesdienste in der nächstgelegenen Pfarre in Mitterau abgehalten werden. Die Zukunft der in den 1950er-Jahren erbauten Kirche, samt waldähnlichem Park und altem Marillengarten, ist aber noch ungewiss.

Behandlung noch im April möglich

Geht es nach der Bürgerinitiative Lerchenfeld, soll das Areal auch in Zukunft als Treffpunkt erhalten bleiben. Seit Anfang März sammelte Sprecherin Nicole Schüler gemeinsam mit ihren Nachbarn 975 Unterschriften für den Fortbestand.