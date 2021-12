Kunstinstallation "Gelber Engel" soll Zeichen setzen

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Kalte Temperaturen und winterliche Wetterverhältnisse sorgen für vermehrte Einsätze der ÖAMTC-Mitarbeiter in der aktuellen Zeit. Mit der neuen Kunstinstallation am Dach der ÖAMTC-Zentrale in Krems soll jetzt ein Zeichen gesetzt werden. "Fritz Galls 'Gelber Engel' schafft nicht nur eine schöne Adventstimmung, sondern ist vor allem ein Dankeschön an das Team für den unermüdlichen Einsatz und ein Symbol für ihre Verwurzelung in der Region", heißt es vom Direktor des ÖAMTC Oliver Schmerold. Auch Peter Kuderna, der Leiter des Kremser ÖAMTC-Stützpunktes, freut sich über die schöne Würdigung von Künstler Fritz Gall.