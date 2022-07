Künstlerin Andrea Lüth stellt in der Galerie Krems aus

Zur Künstlerin

Andrea Lüth stammt ursprünglich aus Innsbruck und lebt in Wien. Sie studierte Malerei, Grafik und Bildende Kunst in Linz und Berlin. Ihre Kunst umfasst Zeichnung, Malerei, Video und Text sowie Installation und Kunst im öffentlichen Raum. Sie ist Musikerin in der Band Privat und sie hat zahlreiche Ausstellungen, Projekte, Kunst im öffentlichen Raum und Residencies im In- und Ausland bespielt.

