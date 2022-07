Urnen-Trauergarten entsteht in Gneixendorf

In Gneixendorf entsteht eine neue Form der Urnen-Bestattung, nach Vorbild des Trauergartens am Kremser Friedhof. Der Garten soll ein Ort der Besinnung und des Gedenkens Verstorbener für Angehörige werden, angelegt in Form eines Landschaftsgartens mit Urnensäulen.

Entstehen soll er im hinteren Bereich des Friedhofs Gneixendorf. Auf vorgefertigten Sockelplatten können bis zu vier Säulenelemente übereinandergestellt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, "Familiensäulen" einzurichten.

Die einzelnen Säulen können aber auch individuell belegt werden. Die Neugestaltung mit Bäumen und Sträuchern wird in den kommenden Wochen umgesetzt. Die Pflege der Anlage wird durch die Friedhofsverwaltung durchgeführt, somit entsteht kein Aufwand für die Angehörigen.