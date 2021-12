Kremser Zeitzeugen: „Niemals vergessen“ dank Schüler-Filmprojekt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Gräuel vor und während des Zweiten Weltkriegs prägten eine ganze Generation. Mehr als 80 Jahre danach gibt es aber nur mehr sehr wenige Menschen, die diese Geschehnisse hautnah miterlebt haben. Mit der „Lebendigen Bibliothek“ der Kulturvermittlung des Landestheaters NÖ werden die Spuren von bereits verstorbenen Zeitzeugen aber hochgehalten.

Texte zu Filmen

Als erste Klasse in Niederösterreich nahm die 3BHLT der Tourismusschulen HLF Krems im vergangenen Schuljahr an diesem partizipativen Schulprojekt, das im Rahmen des „Erinnerungsbüros“ – ein Kunstprojekt des Landestheaters, das sich mit der jüngeren Landesgeschichte befasst – teil.

Über mehrere Monate setzten sich die Schüler in Kleingruppen mit autobiografischen Texten dreier verstorbener Zeitzeuginnen, die in Verbindung mit der Stadt Krems stehen, auseinander. Die Texte der Zeitzeugen Anna Lambert, Nikos Mavrakis und Theresa Mahrer übersetzten die Schüler in insgesamt sieben kurze Filme, die sie selbst konzipierten, drehten und schnitten.