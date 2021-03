Kremser Schularzt geht in den Ruhestand

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Kremser Volksschulen, der Polytechnischen Schule und der Allgemeinen Sonderschule betreute Harald A. Zaunschirm über zwei Jahrzehnte als Schularzt. Nun geht er in Pension.

Beruflicher Ruhestand

Zaunschirm war zusätzlich als Kinderarzt und langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendabteilung am Universitätsklinikum Krems tätig. Mit dem Rücktritt legt er seine Funktion als Schularzt zurück und scheidet somit aus dem Präsidiums des Vereins Impulse Krems für Jugendkultur aus.