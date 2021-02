Kremser schreibt passend zur Pandemie Song über Zusammenhalt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nicht zuletzt durch das Coronavirus hat das vergangene Jahr gezeigt, wie global vernetzt die heutige Gesellschaft ist. Folgeerscheinungen der Pandemie wie Lockdown und Ausgangsbeschränkungen haben aber auch vielen bewusst gemacht, wie allein und einsam man sich fühlen kann.

Musikalisches Pflaster

Mit „Wir sind nicht allein“ hat der Kremser Komponist Günther Fiala ein Lied geschrieben, das in dieser Zeit wie ein musikalisches Pflaster wirken soll.