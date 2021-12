Kremser Konditorei Hagmann gibt Tipps für die Weihnachtsbäckerei

Die Produkte, aber auch die Zutaten wie Marmelade, werden in Handarbeit hergestellt oder in der Region eingekauft. „Unsere Philosophie ist jetzt trendig“, schmunzelt der Chef. „Regionalität, Handarbeit und Authentizität gab es bei uns schon immer. In der langen Geschichte des Familienbetriebs Hagmann habe man sich aber auch immer wieder verändert. „Es gibt nichts, was wir nicht ausprobieren. Momentan feilen wir zum Beispiel an einem Dinkel-Christstollen mit Marille und Marzipan“, verraten die Hagmanns.