Kremser Initiative sucht Paten für künftige Schattenspender

Die Initiative "Klimabaum krems" bietet Patenschaften für Stadtbäume an. In Zusammenarbeit mit dem Gartenamt werden die künftigen Schattenspender an ausgewählten Standorten gepflanzt und drei Jahre lang gepflegt, teilte der Kremser Magistrat am Freitag in einer Aussendung mit. Vier Bürgerinnen und Bürger aus der niederösterreichischen Statutarstadt haben die Initiative ins Leben gerufen.

Robuste Sorten

Eine Patenschaft kostet 750 Euro. Inbegriffen sind laut Aussendung die Standortauswahl, die Pflanzung, die Pflege und die Beschilderung. Weitere Kosten wie spezielles Bodensubstrat und Bewässerung betragen rund 800 Euro und werden von der Stadt Krems übernommen.

Angepflanzt werden sogenannte Klimabäume. In diese Kategorie fallen robuste Baumarten, die starken Frost, Trockenheit sowie Hitze gut ertragen und gegenüber Wetterextremen widerstandsfähig sind. Näher Informationen: www.krems.at/baumpatenschaft

