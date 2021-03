Kremser Hochschulen ganz im Zeichen der Frauen

Diese Probleme von Frauen in der Technik veranlassten sie 2019 dazu, gemeinsam mit der ebenfalls im IT-Bereich tätigen Doris Schlaffer den Verein "#TheNewITGirls" zu gründen. Ziel war es, Frauen der Branche über Job-Titel hinweg miteinander zu vernetzen.

Mehr Selbstbewusstsein in Meetings

Der Verein solle ein sicherer Ort zum Austausch für Frauen aus der Branche sein. So werden monatliche Meet-ups veranstaltet, wo nicht nur Expertise getauscht, sondern auch das Präsentieren geübt wird. „Wir haben zusätzlich eine technische Workshop-Reihe ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben, wenn sie in Meetings voller Männer sitzen, die mit Fachbegriffen um sich werfen“, ergänzt Wieland

"Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile von Diversität in der IT aufzuzeigen, die Vielfältigkeit der Job-Möglichkeiten hervorzuheben und dadurch mehr Frauen zu begeistern, einer Karriere in der IT nachzugehen", meint Wieland zur mit 17 Prozent immer noch geringen Frauenquote in den Studienfächern Informatik und Ingenieurswesen.

Mehrbelastung durch Corona blieb an Frauen hängen

Ungleichheit besteht aber nicht nur in der Karriere, sondern vor allem im Alltag, wie die Corona-Pandemie wieder bewusst machte.