Kremser Handballer stehen im Halbfinale

Mit zwei überzeugenden Siegen gegen den SC Ferlach in der vergangenen Woche wartet nun ab dem heutigen Freitag das Halbfinale in den Play-offs der spusuLiga. Und dort bekommen es Trainer Ibish Thaqi und der UHK mit den Fivers aus Wien zutun.

Eine Begegnung, die es in diesem Kalenderjahr bereits zweimal gab. Die Wiener konnten sich in Krems im Halbfinale des ÖHB-Cups mit 35:32 durchsetzen und wurden schlussendlich auch Cup-Sieger. Nur wenige Wochen später erfolgte aber in der Hollgasse die Revanche. Die Wachauer entschieden die Auswärtspartie mit 29:31 für sich und legten so den Grundstein für Platz eins in der Bonusrunde. In den kommenden Tagen wartet nun das nächste Aufeinandertreffen. Nach der ersten Partie am heutigen Freitag gibt es Spiel zwei am kommenden Dienstag.