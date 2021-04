Kremser Gewichtheberin: „Das große Ziel ist Olympia“

Vergangenen Samstag kämpfte sich die Rohrendorferin bei der Europameisterschaft in Moskau mit 99 Kilo im Reißen auf den neunten Platz, mit 123 Kilo im Stoßen und 222 Kilo im Zweikampf jeweils auf den siebenten. Mit dem Ergebnis sei sie zufrieden, denn neben der Pandemie brachte dieses Jahr weitere Rückschläge. Doch auch hier zeigt sie Stärke. Ein Autounfall und der Tod ihres Großvaters setzten ihr zu.

Er sei von Anfang an bei den Trainings und Wettkämpfen eine Motivationsquelle gewesen, erzählt Fischer. In Gedanken wird er aber weiterhin dabei sein. „Alles, was jetzt noch kommt, ist für Opa.“

Die Pläne der Sportlerin sind klar: „Das große Ziel ist Olympia.“ Den nächsten Meilenstein auf diesem Weg steuert sie bereits an. Im Mai nimmt sie in Usbekistan an ihrer letzten Wettkampf-Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio teil.

Von Verena Huber