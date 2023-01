Kremser Ärzteteam entfernt erfolgreich seltenen, aggressiven Tumor

Begonnen hat es mit leichten Schmerzen, geendet hat es glücklicherweise mit einer erfolgreichen, vierstündigen Operation. Als ein Patient eine Schwellung am rechten Hoden bemerkte, suchte er umgehend die urologische Ambulanz des Universitätsklinikums Krems auf.

Dort bestätigte ein CT: Ein 20 Zentimeter großer Tumor drückte Blutgefäße ab und führte so die Schwellung herbei. Da der Tumor innerhalb von nur zwei Monaten entstanden war, musste schnell gehandelt werden. "Der interdisziplinäre Austausch funktionierte exzellent und so konnte der Patient in Zusammenarbeit mit der klinischen Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie bereits eine Woche später operiert werden", heißt es vonseiten des Uniklinikums.

Gratulation ans Team

„Ich gratuliere dem ExpertInnenteam sehr herzlich zu dieser Leistung und freue mich, dass Herrn K. auf höchsten medizinischen Niveau geholfen werden konnte. Das Universitätsklinikum Krems hat wieder einmal bewiesen, dass Spitzenmedizin in den niederösterreichischen Kliniken erbracht wird und welches Know-How und Erfahrungen die MitarbeiterInnen zum Wohle der PatientInnen einbringen“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zu der gelungenen Operation.