Krems schafft Raum für junge Künstlerinnen und Künstler

Gemeinsam mit Koordinatorin Gabriele Till wurde eine Auswahl der Karten getroffen, diese teilweise vergrößert sowie auf T-Shirts gedruckt. „Ich habe das Gefühl, dass er ein paar Meter daran gewachsen ist“, zieht Till über den Entstehungsprozess der Ausstellung Bilanz.

Prozess statt Produkt

Immer wieder würden junge Künstlerinnen und Künstler laut Till nicht ernst genommen. „Unser Ziel ist es, die Jugendlichen möglichst viel in ihrem künstlerischen Werdegang zu unterstützen.“ Laut Kulturamtsleiter Gregor Kremser ist im Jugendkulturraum der Prozess oft wichtiger als das reine Produkt. Im Jugendkulturraum würden junge Kulturschaffende, aber nicht nur Beratung und Hilfe finden, sondern vor allem auch Platz für ihre Ideen.

„Hier kann man sich ohne Risiko einfach einmal ausprobieren“, erklären Kremser und Till. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens in der Kremser St.-Paul-Gasse 10 können neben Ausstellungen in einem vollausgestatteten Raum auch Bands proben oder Theaterstücke aufgeführt werden. „Wir wollen inhaltlich ganz offenbleiben“, sind der Kreativität hier laut der Koordinatorin keine Grenzen gesetzt.