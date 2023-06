Krems konnte Schuldenstand weiter reduzieren: Kritik kommt von ÖVP

Die Stadt Krems kann nach der letzten Gemeinderatssitzung vor dem Sommer ein positives Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung von 7,3 Millionen Euro bekanntgeben. Nach Saldierung der Auflösung und Zuweisung zu Rücklagen ergibt sich ein Nettoergebnis von 9,1 Millionen Euro. Der Finanzierungshaushalt, vergleichbar mit der gängigen Cash-Flow-Rechnung beträgt 10,4 Millionen Euro, heißt es vonseiten der Stadt.

Verbesserung

"Gegenüber dem Voranschlag 2022, der in der Hoheitsverwaltung ein Plus von 1,3 Millionen Euro und einen Finanzierungshaushalt von 4,1 Millionen Euro vorgesehen hat, hat sich das Ergebnis wesentlich verbessert. Zurückzuführen ist diese Verbesserung einerseits durch deutlich höhere Einnahmen. Die Gemeindeabgaben, hier vor allem die Kommunalsteuer, wurde um 1,5 Millionen Euro höher lukriert als geplant. Die Bundesabgabenertragsanteile lagen um 3,9 Millionen Euro besser als in der Vorausschau erwartet. Andererseits bleiben demgegenüber dank ausgeprägter Budgetdisziplin die wichtigsten Ausgabenpositionen auf den Planwerten", informiert die Stadt in einer Aussendung.