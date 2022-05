Krems: Kinder durften Teddybären zur Gesundenuntersuchung bringen

Am 12. Mai fand für die Sonderschule Krems und die Volksschule Hafnerplatz im Schulzentrum, sowie am 13. Mai für die Volksschule Stein, das 2. Teddybär Krankenhaus Krems statt. Dabei handelt es sich um eine Spitalsimulation für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Organisiert wird das Ganze von Studierenden der Karl Landsteiner Privatuniversität, welche als „TeddyDocs" bezeichnet werden, und ehrenamtlich neben dem Medizinstudium dieser Tätigkeit nachgehen.

Erfolgreiches Konzept

Das Teddybär Krankenhaus wurde erstmalig Anfang 2020 im Universitätsklinikum Krems durchgeführt. Heuer wurden Schulbesuche organisiert. Im Teddybär Krankenhaus sind die Patientinnen und Patienten Kuscheltiere und die Kinder ihre Begleitpersonen, Medizinstudierende der KL sind die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Letzte Woche waren insgesamt 80 TeddyDocs im Einsatz, um Kuscheltiere von ca. 200 Kindern zu untersuchen. Unterstützt wird das Projekt von der KL sowie von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur.

Auf dem Plan standen mehrere unterschiedliche Tests und Untersuchungen. Neben ausführlicher Anamnese, Röntgen und Gesundenuntersuchung konnte beim jeweiligen Kuscheltier beispielsweise auch ein „Corona-Test“, ein Ultraschall oder eine Zahnbehandlung durchgeführt werden. Zudem wurde den Kindern spielerisch gezeigt, was in einem Operationssaal passiert. In der Teddybär-Apotheke konnten in Zusammenarbeit mit dem akademischen Fachverein österreichischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten Salben und Tees hergestellt werden. Ein besonderes Highlight für die Kindern war ein Rettungswagen mit Sanitäterinnen und Sanitätern des Roten Kreuzes vor den Schulen.

Kommender Termin

Auch im Rahmen der Langen Nacht der Forschung am 20. Mai, von 17 bis 21 Uhr, kann in den Räumlichkeiten der Karl Landsteiner Privatuniversität das Teddybär-Krankenhaus besucht werden.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: