Krems interkulturell bietet kostenlose Deutschkurse an

Die städtische Fachstelle für Integration bietet auch in diesem Jahr wieder gratis Deutschkurse unterschiedlichstem Niveau an. Das Angebot gilt für Menschen, die „dauerhaft" in Österreich sind. Die Deutschkurse sollen ab dem 4. Juli von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 11 Uhr an den Start gehen. Die Gruppen sollen je nach Können in Kleingruppen unterschiedlichstem Niveau unterteilt werden. Dabei sollen die Kurse den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur die Grammatik und den Wortschatz der deutschen Sprache näherbringen, sondern vor allem auch Alltagsdinge, wie das Ausfüllen eines Formulars, sollen vermittelt werden.

Appell an Interessierte

Florentina Haziraj, fachliche Leiterin von Krems Interkulturell, richtet an dieser Stelle auch gleich einen Appell an Interessierte aus Krems und Umgebung: „Wir suchen Kremserinnen und Kremser, die unsere Handwerkerinnengruppen betreuen und andere Menschen gerne beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen“, meint Haziraj.

