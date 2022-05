Krems: Cineastischer Juni im Kino im Kesselhaus

Bevor am 1. Juli das Kesselhaus am Campus Krems wieder auf die Wiese ins Freie übersiedelt, wo 18 Kinoabende im Rahmen des „Open Air Kinos beim Kesselhaus" stattfinden sollen, stehen im Juni noch mehrere Dokumentationen, Filmhighlights sowie zwei Specials auf dem Plan.

Bereits am 1. Juni startet das Monatsprogramm mit einem Special in Kooperation mit „This Human World Festival" und der Universität für Weiterbildung Krems: In ihrem Film „Widerstandsmomente“ trägt Jo Schmeiser anhand unterschiedlicher Frauenporträts Dokumente aus dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten in die Gegenwart. Politisch engagierte Frauen von heute reagieren auf den historischen Widerstand und stellen aktuelle Bezüge her. Im Anschluss daran gibt es ein Podiumsgespräch unter dem Titel „This Human World Special - Menschenrechte, Frauenrechte, Widerstand“ mit Doris Einwallner, Edith Blaschitz, Jo Schmeiser, Carla Lehner und Mark Napadenski.

Mit „Meine schrecklich verwöhnte Familie", ein Remake eines mexikanischen Komödienhits von Nicolas Cuches, hat man am 23. Juni die Möglichkeit, den Kiwanis Club Krems-Wachau kennenzulernen. Dieser Club ist dafür bekannt, seit Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen in Not unter die Arme zu greifen. Zudem präsentiert die Reihe „Dokumente“ „Nawalny“, „Der Bauer und der Bobo“, „River“ und „Heil dich doch selbst“, während das „Kinderkino“ „Die Geschichten vom Franz“, „Willi und die Wunderkröte“, „Die Biene Maja - Das geheime Königreich“ und „Belle“ präsentiert. Zum „Filmfrühstück“ wird im Juni „Meine schrecklich verwöhnte Familie“, „Haute Couture“, die „Stasikomödie“ und „Glück auf einer Skala von 1 - 10“ serviert.

