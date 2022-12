Krems: 400 Soldaten und 85 Militärfahrzeuge überquerten die Donau

Ein ungewöhnliches Bild bot sich diese Woche auf der Donau in Krems. Denn rund 400 Soldatinnen und Soldaten mit 85 militärische Fahrzeuge des österreichischen Bundesheers übersetzten unter Einsatzbedingungen die Donau.

Durchgeführt wurde die Übersetzung mit Unterstützung der „Melker Pioniere“. Die Querung war Teil eines Gefechtsmarsches von Straß in der Steiermark über Bruck an der Mur, Mariazell und St. Pölten an die Donau bei Krems und danach weiter bis zum Truppenübungsplatz Allentsteig.

Tragkräftige Fähren

Um einen breiten Fluss, wie die Donau, zu überqueren, werden eine Gefechtsbrücke und verschiedenen Schwimmkörpern zu Fähren umfunktioniert. Die können dann sogar gepanzerte Gefechtsfahrzeuge tragen.