Konferenz: Wie die Kremser Innenstadt lebenswerter werden kann

Lebenswerter, attraktiver und nachhaltiger - so soll die Kremser Altstadt in Zukunft aussehen. Zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen im Rathaus geht: "Das Ziel sollte sein, einen gesunden Mix aus Wohnen, Handel, Gastronomie und Dienstleistung zu schaffen", so die Vision der Stadt Krems.

Im Rahmen der Zukunftskonferenz am Freitag, den 17. März, will man nun gemeinsam mit Bürgern über die Zukunft der Stadt nachdenken.