Kino im Kesselhaus startet Tag der Originalfassung und Halloween-Special

Das Kino im Kesselhaus zeigt, als einziges Programmkino in Krems und Umgebung, jeden Film bei Verfügbarkeit in deutscher Version und in der Originalfassung mit Untertiteln. Aufgrund des wachsenden Interesses wird der Donnerstag ab Oktober fix zum Originalfassungstag. Auch an anderen Tagen werden allerdings weiterhin Filme in Originalsprache gezeigt.

Erstmals feiert das Kino auch Halloween am 31.Oktober mit ausgewählten Filmen, einem Horror-Quiz zu jedem Film und einer Moderation, die durch den Abend führt. Die Rocky Horror Picture Show startet um 19 Uhr. Bei einem Horrorthriller ab 21 Uhr kann man sich dann noch einmal so richtig Gruseln.

Für alle Altersgruppen

Am 7. Oktober findet außerdem ein Infonachmittag für Pädagoginnen und Pädagogen statt, bei dem Filmevermittler Christoph Keller nach der Filmvorstellung der Frage nachgeht, wie das Thema Klimawandel im Unterricht integriert werden kann. Für Kinder gibt es am 8. Oktober ein Kinderkonzert und am 26. Oktober eine Filmvorstellung um 3 Euro in der Kunstmeile Krems.

Ein Disneyklassiker kommt am 15. Oktober in das Kino: "Fantasia 2000", das erstmals ein Jahr vor der Jahrtausendwende premierte. Der Dokumentarfilm "One More Step West is the Sea: ruth weiss" wird am 13. Oktober gezeigt, im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Helmut Neundlinger vom Archiv der Zeitgenossen und mit dem Regisseur. Am 22. Oktober findet ein Live-Konzert mit Popmusik von Viktoria Winter und Mario Wienerroither statt.

Das Herbstprogramm im Überblick:

07.10. ab 16 Uhr - Infonachmittag/Abend für Pädagoginnen und Pädagogen

08.10. ab 16 Uhr - Kinderkonzert : Matthäus Bär: Farewell Bär Tour

13.10. ab 17 Uhr - Im Gespräch/Kooperation Archiv der Zeitgenossen :

One More Step West is the Sea: ruth weiss

15.10. ab 16 Uhr - Disneyklassiker/Kooperation mit Köchel Gesellschaft Krems : Fantasia 2000

22.10. ab 20:30 Uhr - Live-Konzert : Dramas

26.10. von 11 bis 13 Uhr (Mitmach Station) bzw. ab 16:30 Uhr (Film) - Kinder.Kunst.Fest. auf der Kunstmeile Krems : Mitmach-Station: Alles.Trick.Film - Film: Die Melodie des Meeres

- 31.10. – ab 19 Uhr bzw. ab 21 Uhr Halloween Special (mit Quiz): The Rocky Horror Picture Show / The Black Phone

Donnerstag ist Originalfassungstag

Weitere Infos zu den Veranstaltungspunkten, das gesamte Filmprogramm mit Inhalts-Beschreibungen sowie Startzeiten unter www.kinoimkesselhaus.at/de/programm

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: