Kein Unterricht möglich: Kalte Klassenzimmer nach Einbruch in Kremser Schule

Ein Einbruch in die Kremser Volksschule Stein in der Nacht auf Montag hat dazu geführt, dass am ersten Tag nach den Weihnachtsferien der Unterricht ausgefallen ist. Die Täter hatten die Heizung ausgeschaltet bzw. beschädigt, weshalb es im Gebäude kalt war, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen Bericht des ORF Niederösterreich. Die Mädchen und Buben wurden nach Hause geschickt.

➤ "Nicht ernst gemeint": Ex-Hooligan bedrohte Freundin mit dem Tod