Kachelofen-Bank fing Feuer: Feuerwehr verhinderte Großbrand

Die Mittagspause am Dienstag verlief für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Reith, Langenlois und Schiltern alles andere als ruhig, denn gegen 11.30 Uhr mussten sie zu einem Brandeinsatz nach Reith ausrücken.

Alarmstufe erhöht

Laut Alarmierung hatte eine Bank neben einem Kachelofen Feuer gefangen. Doch die Angaben zum Einsatzort waren äußerst ungenau. An Ort und Stelle angelangt, begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung. Da der Dachstuhl ebenfalls kurz vor dem Brand stand, wurde die Alarmstufe erhöht und die Feuerwehren Zöbing, Mollands und Mittelberg alarmiert.