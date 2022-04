Junge Rudertalente gesucht: Tag der offenen Bootshaustür in Stein

Beim Rudern ist nicht nur jeder Muskel gefragt, sondern auch jedes Teammitglied. Zu Saisonbeginn sucht der Steiner Ruder Club nun nach Verstärkung. Am 8. April werden deshalb von 13 bis 17 Uhr wieder die Türen des Bootshaus in der Sepp-Puchinger-Promenade in Krems-Stein geöffnet.

Schnuppern an Land und zu Wasser

Speziell junge Menschen (zwischen für 12 und 35 Jahren) sind eingeladen, die Wasser-Sportart auszuprobieren. Nach einer Tour durchs historische Bootshaus und einem Trockentraining am Ruderergometer geht es zum Schnuppern ins Boot.

„Dabei setzen wir unser Vierer-Ruderboot ein. Je zwei erfahrene Ruderer zeigen zwei Interessierten die Ruderbewegung und fahren gemeinsam die Donau ein Stück hinauf“, so Georg Mantl. 45 Minuten sollten eingeplant werden. Bereits im Mai startet dann ein Anfängerkurs.

Infos: www.steiner-ruder-club.at

