JAUerling zieht positive Zwischenbilanz

Am 3. Dezember wurde am JAUerling die Wintersaison eröffnet, nun wird ein erstes Zwischenresümee gezogen. Mit dem Wetter zeigte man sich dabei zufrieden: Dem kalten und schneereichen Dezember folgte ein warmer Jahresbeginn und schließlich wieder Beschneiungswetter. Nun ist Neuschnee prognostiziert, der am Wochenende für rund 50 bis 60 Zentimeter Schneelage am JAUerling sorgen wird.

Aufgrund der großen Beliebtheit am Wochenende ist an den Freitagen vor den Semesterferien die Piste bereits ab 9 Uhr geöffnet. Von 4. bis 12. Februar ist Schifahren wieder von 9 bis 21 Uhr möglich. Ausnahme ist nur der 6. Februar. Hüttenwirt Lucky, Skischule und Skiverleih haben heuer regulär geöffnet.

Online-Ticketsystem

Im vergangenen Jahr wurde ein Online-Ticketsystem eingeführt, dass auch in der neuen Saison weiterhin in Verwendung ist. Zwar werden auch Tickets vor Ort gekauft, jedoch nutzen bereits bis zu 75 Prozent der Gäste den Onlineshop. Neben der Kassa gibt es dafür eine „Pick Up Box“, wo die Skittickets kontaktlos mittels QR Code abgeholt werden können. Wiederkehrende Kunden können ihre Chipkarten auch im Online-Shop wieder aufladen und müssen "Pick Up Box" nicht erneut aufsuchen. Das System ermögliche laut Aussendung des JAUerlings außerdem eine natürliche Kontingentierung.

Ein besonderes Highlight steht am 30. Jänner bevor. Bei der „Sunrise Ski Experience“ wird Skifahren bereits ab 7.30 Uhr möglich sein. Anschließend wird ein Brunch Menü in der Skihütte angeboten.