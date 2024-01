Prozess am Donnerstag in Krems: Kommt Josef Fritzl frei?

Astrid Wagner, die Verteidigerin des im Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilten und in eine Anstalt fĂŒr geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F., möchte diesem einen Lebensabend auf freiem Fuß ermöglichen. Dazu mĂŒsste aber zunĂ€chst ein Dreiersenat am Landesgericht Krems der Verlegung des mittlerweile 88-JĂ€hrigen vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug zustimmen. Die Verhandlung findet am Donnerstag statt.

Fest steht, dass ein Kremser Drei-Richter-Gremium auf Grundlage eines neuerlichen psychiatrischen Gutachtens entscheiden muss, ob Josef F. bedingt aus dem Maßnahmenvollzug kommt, wie Ferdinand Schuster, der Sprecher des Landesgerichts Krems, am Montag auf APA-Anfrage erlĂ€uterte. Die Chancen dafĂŒr stehen insofern nicht schlecht, als die psychiatrische SachverstĂ€ndige Heidi Kastner in einem im Dezember 2023 vorgelegten Gutachten, das am Wochenende via Kronen Zeitung die Runde machte, zum Schluss kommt, dass von Josef F. aufgrund von Demenz keine strafbaren Handlungen mehr zu erwarten sind.

➀ Bub in der Hundebox: Mutter und Freundin landen auf Anklagebank

Hinzukomme ein körperlich angeschlagener Zustand des Mannes infolge einiger StĂŒrze. Schuster bestĂ€tigte der APA, dass laut dem Gutachten aus psychiatrischer Sicht die medizinischen Unterbringungsvoraussetzungen des Gesetzes nicht mehr vorliegen. Die Erkrankung sorge dafĂŒr, dass „Prognose-Taten mit schweren Folgen nicht mehr eintreten werden“, sagte Schuster.