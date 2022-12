Initiative: Wenn die Eltern krank sind, werden Kinder zu Pflegern

23.25 Uhr: Papa muss mit dem Rollstuhl zum WC gebracht werden. 1.15 Uhr: Papa hat Schmerzen und braucht seine Spritze. 7.04 Uhr: Die kleine Schwester muss in den Kindergarten. 7.40 Uhr: Schulbeginn.

So sieht nicht der Alltag einer hauptberuflichen Pflegeperson aus, sondern jener der 15-jährigen Silke. Sie ist eine der fast 50.000 „Young Carers“ in Österreich: „Etwa 3,5 Prozent aller unter 18-Jährigen pflegt einen Angehörigen“, konkretisiert Gudrun Kalchhauser vom Roten Kreuz Krems.

Stop-Motion-Technik

Sie setzt sich seit mittlerweile zehn Jahren für die Anliegen der jungen Pflegenden ein. „In der Gesellschaft werden sie aber immer noch nicht wahrgenommen“, bedauert Kalchhauser. Deshalb wird die Geschichte der jungen Silke nun in einem neuen Kurzfilm erzählt, den das Team der „Jungen Pflegelöwen“ in Krems in Stop-Motion-Technik umgesetzt hat.