Hochwasserschutz in Krems soll bis 2025 fertiggestellt werden

Die letzte Lücke des Hochwasserschutzes am Kremsfluss im Stadtgebiet von Krems soll geschlossen werden: Bis 2025 werde der noch fehlende Ausbauabschnitt der sich von Rehberg bis zur Gemeindegrenze von Senftenberg erstreckt, fertiggestellt, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Bauliche Maßnahmen

Der Hochwasserschutz umfasse im Wesentlichen Maßnahmen zur Abflussertüchtigung, sowie Strukturierungsmaßnahmen im Flussbett. Daneben bilde aber auch der Umbau der bestehenden Steinrücken-Wehranlage in ein Klappenwehr mit Fischaufstiegshilfe und der Einsatz einer Brücke mit drei Feldern durch ein pfeilerloses Tragwerk zentrale Bestandteile des Projektes.