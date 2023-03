Hilfe aus Krems für Erdbebenopfer in der Türkei

Gemeinderat Kemal Yayla, Vorsitzender der Sektion Mitterau-Weinzierl, und Gemeinderat Mert Özsecgin, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Krems, bedanken sich herzlich bei den großzügigen Spenderinnen und Spendern.

Am besten spendet man allerdings an internationale Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel an die Volkshilfe, die die Hilfsgüter vor Ort besorgt und damit wesentlich rascher und zielgerichteter helfen kann.

Spendeninformation

Spendenkonto: BAWAG, IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400

Empfänger: Volkshilfe Solidarität, Kennwort: Soforthilfe für Erdbebenopfer

Mail: spenden@volkshilfe.at, Servicetelefon: 0 800 4000 11

