Herzliche Investition in Kardiologieabteilung des Klinikum Krems

Die klinische Abteilung für Innere Medizin 1 des Universitätsklinikum Krems erneuerte und ergänzte zwei Bereiche der Kardiologie. Untersuchungen des Herzens mittels Ultraschall (Echocardiografie) können ab sofort in einer weiteren Räumlichkeit, die zu einem Labor umfunktioniert wurde, durchgeführt werden. Sowohl das bereits bestehende als auch das neue Labor sind mit hochwertigen Untersuchungsmaschinen ausgestattet und sollen somit dem steigenden Bedarf an immer komplexer werdenden echocardiografischen Untersuchungen gerecht werden.

Jährlich finden ungefähr 6.000 transthorakale (ein Schallkopf wird außen auf den Brustkorb aufgesetzt) und transösophageale (ein Endoskop mit eingebautem Schallkopf wird in die Speiseröhre eingeführt) Untersuchungen unter der Leitung von OÄ Dr. Ulrike Neuhold und OA Dr. Franz Glaser statt. Als Mitglied im Echonucleus, einer Kerngruppe der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, fungiert das Echolabor auch als Lehrlabor. Jungen Ärztinnen und Ärzte soll die Möglichkeit geboten werden, unter Supervision von Spezialistinnen und Spezialisten ihre Ausbildung in Echocardiografie zu optimieren.