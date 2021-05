Auto überschlug sich bei Gneixendorf: Keine Verletzten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Auto ist am Montagabend von der B37 bei Gneixendorf in Krems abgekommen, hat sich einmal überschlagen und ist auf dem Dach im Straßengraben liegen geblieben.