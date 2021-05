Erste Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage auf Eisgeschäft in Spitz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Franz Hick und seine Tochter Michaela Fasching-Hick aus Spitz an der Donau in der Wachau nutzen ab sofort eine der ersten Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage der EVN. Das kleine Sonnenkraftwerk am Dach des Eisgeschäftes besteht aus 20 Paneelen mit einer Leistung von 6,5 Kilowatt. Sowohl das Wohnhaus als auch das Eisgeschäft wird damit versorgt. „Die gemeinsame Nutzung ist ideal für uns. Die Grundauslastung ist durch die Wohnung gegeben und im Sommer, wenn viel Sonnenstrom produziert wird, wird auch in der Eisprinzessin durch die Kühlanlage am meisten Strom verbraucht“, sagt die Unternehmerfamilie.