Gürtelattacke-Prozess in NÖ: "Wär ich nicht eingeschritten, hätte es Tote gegeben"

Seit Ende Juni sitzt ein 35-jähriger afghanischer Staatsbürger in U-Haft. Heute muss er sich im Kremser Landesgericht wegen der Verbrechen der absichtlich schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und wegen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, ihn in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterzubringen.

Dem Vater von fünf Kindern wird vorgeworfen, dass er am 21. Juni 2024 drei Personen am Hauptplatz von Horn angegriffen haben soll. Er soll dabei einen damals 16-Jährigen mit dem Dorn seines Gürtels lebensgefährlich am Kopf verletzt haben. Auch die beiden weiteren Personen wurden verletzt.