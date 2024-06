Verdächtiger nach Gürtelattacke in Niederösterreich in U-Haft

Bei dem Vorfall am 14. Juni im Freibad soll der 35-Jährige auch Handyfotos von Minderjährigen gemacht haben. Er wurde an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Nach Einvernahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

Schaden in Unterkunft

Der Afghane soll außerdem eine Tür in einer Asylunterkunft in Horn beschädigt haben, bestätigte die Polizei auf Anfrage Medienberichte. Zuvor war der Mann in eine andere Flüchtlingseinrichtung in Baden verlegt worden, aber ins Waldviertel zurückgekehrt. Weiters soll der 35-Jährige laut Medien vor Jahren einen Polizisten mit einer Stange attackiert haben.