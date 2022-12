Gewichtheberin Sarah Fischer schafft österreichischen Rekord

Sarah Fischer ist schon seit ihrem 12. Lebensjahr Österreichs stärkste Gewichtheberin. Und das bestätigte sie vergangene Woche in der kolumbischen Hauptstadt ein weiteres Mal.

Das Ausnahmetalent aus Niederösterreich nahm an der Weltmeisterschaft im Gewichtheben in Bogota teil. Sie startete in der Kategorie „Superschwergewicht“, in der die Teilnehmerinnen über 87 Kilogramm wiegen müssen.

Die Rohrendorferin war dort mit ihren 94,5 Kilogramm die leichteste Teilnehmerin. Dementsprechend schwer tat sie sich gegen die Konkurrenz um die 150 Kilogramm schwere Weltrekordhalterin Li Wenwen aus China.

Am Ende reichte es im Zweikampf aus Reißen und Stoßen nur zum 14. Platz. Dazu stemmte sie insgesamt 238 Kilogramm. Im Reißen konnte sie aber ein persönliches Highlight schaffen, indem sie mit 106 Kilogramm einen neuen österreichischen Rekord aufstellen konnte.