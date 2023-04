Geschlossener Gastbetrieb am Tor zur Wachau fehlt sehr

Als beliebtes Ausflugsziel, aber auch als Rast- und Nächtigungsstelle für Radfahrer an der Donau fehlt der Gasthof Stumpfer in Schönbühel im Bezirk Melk gerade jetzt zum Frühlingsbeginn besonders. Vor allem seit sich der Tourismus in der Region wieder begann, zu erholen. Als geschätztes Gasthaus für Familienfeiern und andere Termine geht der mit Ende März wegen des Pensionsantritts der Wirtin gesperrte Betrieb natürlich ebenfalls besonders ab.

Die Wirtsleute Harald und Susanne Stumpfer wollen den schmucken Betrieb direkt am rechten Donauufer mit Blick auf das Schloss Schönbühel verkaufen. Zurzeit gebe es wenig Interessantes zu berichten, teilte Ex-Wirt Harald Stumpfer mit. Man verhandle aber gerade mit einigen Interessenten, berichtet er auf Anfrage des KURIER. Auf der Plattform Willhaben wird das Haus derzeit um einen Kaufpreis von knapp über 2,5 Millionen Euro angeboten.