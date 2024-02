Geflüchteter Stein-Häftling: "Handlanger" erhält 20 Monate Haft

Nach wie vor keine Spur gibt es von Islam Y., einem Hochrisiko-Häftling der Justizanstalt Krems-Stein, der am 14. November 2023 eine MRT-Untersuchung zur Flucht genutzt hat. Wo sich der 35-Jährige am Abend des 21. November befunden hat, ist mittlerweile bekannt: er passte den Mann seiner Cousine in Wien-Favoriten ab und schlug den 31-Jährigen spitalsreif. Der „Handlanger“, der ihm das Opfer zugeführt hatte, ist am Freitagnachmittag am Wiener Landesgericht verurteilt worden.