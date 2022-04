Garde marschiert auf: Große Bundesheer-Angelobung in der Wachau

Zu einem großen Fest soll die Angelobung von 190 Rekruten der 1. Gardekompanie des Bundesheeres am Freitag werden. Als Kulisse hat sich das Heer diesmal die Wachau ausgesucht, die Veranstaltung findet in Weißenkirchen an der Donau statt.

Gestartet wird um 17 Uhr mit einem Platzkonzert, eine Stunde später erfolgt die Meldung an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Nach dem militärischen Festakt wird laut Programm noch der "Große Zapfenstreich" gespielt.

