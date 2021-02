Für mehr Sicherheit: Kremser Straße B37 wird saniert

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Erst am Donnerstag kam es auf der Kremser Straße (B37) im Ortsgebiet Gföhl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, wobei ein 19-Jähriger ums Leben kam. Im Streckenabschnitt Gneixendorf will das Land Niederösterreich nun mit Umbauarbeiten für mehr Sicherheit sorgen.

Straße verbreitern, Brücken sanieren

Nach dem der Sicherheitsausbau bereits im Jänner angekündigt wurde, fasst der Landtag in seiner letzten Sitzung nun den Beschluss dazu, wie es in einer Aussendung des Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko heißt.